Todos os dias estamos expostos a agentes agressores que atacam o nosso organismo e prejudicam o seu normal funcionamento, causando envelhecimento precoce e maior risco de desenvolvimento de cancro, diabetes, doenças inflamatórias e doenças degenerativas. Esses agentes agressores, os radicais livres, podem provir do meio externo – stresse, radiação solar, poluição, tabaco, compostos polares – ou ser produzidos internamente, resultando do nosso metabolismo energético. Os radicais livres são substâncias instáveis, que reagem com tudo o que as rodeia, nomeadamente as nossas células ou moléculas de que estas necessitam, o que deteriora a nossa saúde geral.

A boa notícia é que conseguimos prevenir a oxidação, por exemplo a partir da nossa alimentação, uma alimentação rica em frutas e vegetais coloridos que contenham esses antioxidantes. Para esta salada sexy fresca, fácil e acessível selecionei alguns dos meus ingredientes favoritos da lista dos antioxidantes. Poderá sempre criar e reinterpretar a sua versão – o mais importante é que tenha a sua dose diária de antioxidantes.

Sexy Salad com Frutos Vermelhos & Feijão Azuki

Ingredientes

Serve 2

• 100 g de mistura de verdes (selecionei uma mistura já de canónigos, rúcula, lollo rojo e agrião, e adicionei espinafre bebé)

• 50 g de morangos lavados e cortados

• 150 g de mistura de mirtilos e framboesas

• 3 colheres de sementes de girassol tostadas

• 4 castanhas-do-brasil laminadas

• Cebolinha verde a gosto

• 1 copo de feijão azuki cozido (siga as instruções do fabricante)

Para o molho

• Sumo de 2 limas

• 2 colheres de azeite extravirgem

• 1 malagueta picadinha (opcional)

• flor de sal q.b.

• pimenta-preta de moinho q.b.

• 2 ou 3 hastes de cebolinha verde picadinha

Junte todos os ingredientes numa malga e deixe repousar enquanto monta a salada.

Método

Numa travessa de servir adicione o feijão, tempere e envolva bem. Acrescente os frescos e volte a mexer. Adicione as sementes de girassol e as castanhas apenas no final, para uma salada bem crocante.

Dica: É uma excelente salada para levar num frasco para o almoço; se optar por essa versão, prepare o molho no fundo e ponha o feijão e, depois, os restantes ingredientes.