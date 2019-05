Esta quarta-feira de manhã as chamas começaram a lavrar numa zona de mato e montado no concelho de Moura, Beja, no Alentejo. Não estiveram habitações em perigo mas o incêndio no Monte dos Baldios da Paula chegou a ter duas frentes ativas.

De acordo com uma fonte dos bombeiros, em declarações à agência Lusa, no local estão mais de 70 homens apoiados de 23 viaturas e quatros meios aéreos.

O alerta foi dado às 07h34 segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja. Após três horas já tinha duas frentes ativas, na União de Freguesias de Safara e Santo Aleixo da Restauração, no Monte dos Baldios e da Paula, zona de risco de incêndio elevado.

De acordo com a SIC Notícias o incêndio já foi dominado.