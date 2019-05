A mulher baleada num café em S. Gens, Freixo de Cima, Amarante, acabou por morrer no Hospital de São João no Porto na tarde da última terça-feira.

O suspeito, ex-marido da mulher, já tinha sido alvo de várias queixas de violência doméstica, de acordo com a SIC Notícias.

Antes de atirar contra a mulher, o suspeito matou o marido da mesma, proprietário do estabelecimento, com um tiro na cabeça. Só depois se dirigiu ao interior do café, onde atirou contra a mulher, de 36 anos, deixando-a gravemente ferida.

O incidente ocorreu pelas 13h15.

O atirador continua em fuga.