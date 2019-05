Parece coisa de lana caprina ou, como diz o santo povo, de Guilhabréu a São Paio de Gramaços, alguma guerrinha de alecrim e mangerona. Mas são factos, são factos, e contra eles nada a fazer.

A revolução estaria na rua não tarda, cozinhada contra o Governo de António Maria da Silva. E cozinhava-se em Braga num ambiente de salvação urgente da pátria, suplicando-se ao general Gomes da Costa que assumisse a cabeça dos revoltosos.

Cunha Leal realizou no dia 27 de maio de 1926 um almocinho envenenado: juntou um grupo de descontentes no Bom Jesus, teceu duras críticas ao Partido Democrático que acusou, vejam bem, de ser obediente à ameaça do gato dos nove rabos do dr. Afonso Costa, palavras do próprio, e concluiu que tanto Ginestal Machado como Pedro Pita e Tamagnini Barbosa ultrapassaram largamente o prazo de validade política. Há que entrar em acção! Às 10 horas da noite, Gomes da Costa chega a Braga para assumir o golpe que estará nas ruas na manhã seguinte, logo ao romper da aurora, uma sublevação militar com apoio civil, coluna que marcha primeiro sobre o Porto e, em seguida, sobre Lisboa.

Em Lisboa... Como cantava Paulo de Carvalho o poema de Manuel Alegre – “Em Lisboa tudo na mesma/Isto é/A vida corre”. Se há suspeitas, e elas existem, perdem-se por entre os labirintos da boataria da capital. Só no dia 29 Mendes Cabeçadas entregará um documento ao abandonado Presidente da República Bernardino Machado, provando-lhe que a grande maioria da opinião pública deseja que se retire, depressa e sem levantar problemas.

Mas, por falar em levantar problemas, regressemos ao alecrim ou à mangerona ou à vaca fria inicial deste texto, como quiserem. A imprensa destacava: “É mais um ‘gachis’! Um ‘gachis’ da bola!”

O Belenenses ganhara o direito a disputar a final do Campeonato de Portugal frente ao surpreendente Marítimo que dera, nas meias-finais, uma tareia das antigas ao FC Porto (7-1). O jogo decisivo fora sorteado para o Porto, para o Campo do Ameal, mas os dirigentes dos azuis nem quiseram ouvir falar em tal coisa. A data da compita tinha sido agendada para o domingo seguinte, 30 de maio.

Isso é que era bom! Com toda aquela malta que saíra à rua???

Parecia que alguém, no Restelo, adivinhava o que iria acontecer. Logo na terça-feira, dia 25, Luís Vieira, vice-presidente dos azuis de Belém afirmava de forma peremptória: “Não iremos ao Porto nem que nos obriguem! E isto não é uma questão de indisciplina. É uma questão de honra. E não é, também, falta de consideração pelos simpáticos rapazes do norte. Temos lá bons amigos. Mas, da última vez que lá jogámos, no domingo passado, fomos apedrejados como cães e isso não podemos admitir de forma alguma. Não sei se o público do Porto atravessa uma crise de má disposição, mas a realidade foi esta e não vamos fugir dela. Não há condições de segurança para os nossos atletas”.

Pois... quem sabe essa crise de má disposição já vinha dos zuns-zuns que se iam escutando em Braga e não tardariam a transformar-se em zumbidos de bala? Gomes da Costa e os seus apoiantes podiam estar com pressa para invadir o Porto, mas os de Belém não tinham vontade alguma de pôr os pés à beira Douro.

“Um grupo que tem contra si a hostilidade do público, já entra em campo diminuído. A verdade desportiva dilui-se”, continuava Luís Vieira a sua peroração. “Jogaremos em qualquer parte, menos no norte. Pura e simplesmente não vamos! Sujeitamo-nos a todas as consequências! O presidente, capitão Moura, já o afirmou igualmente em público. Se os dirigentes do futebol português decidirem atribuir a taça do Campeonato de Portugal ao Funchal, que é um grupo leal e quer jogar connosco, que o faça. Mas será uma afronta ao próprio campeão da Madeira. Agora, no Porto, não jogaremos! Em Santarém, em Faro, onde quiserem. No Porto, não!”

Gomes da Costa estava-se naturalmente nas tintas para as chatices do futebolzinho nacional e com coisas bem mais importantes em que pensar. A revolução foi avante e, durante décadas a fio, o 28 de Maio foi feriado nacional como se de uma libertação se tratasse.

Povo mais ingénuo, este que vive entalado entre Castela e o Atlântico e teima em fugir para dentro de si próprio e para aquele lugar que se chama nostalgia e onde vogavam as caravelas.

O Belenenses jogaria no Porto.

O país mudou, as conversas multiplicaram-se, estratégias de entendimentos deram resultados.

A malta do Porto já não estava com vontade de apedrejar os jogadores das camisolas azuis. A final foi adiada, naturalmente, para o dia 6 de junho. Os campeões da Madeira impuseram-se: 2-0. Em silêncio, selaram o seu destino...