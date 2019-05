Depois de ter entrado com o pé direito neste Mundial sub-20, com uma vitória diante da Coreia do Sul (1-0), Portugal tem pela frente aquele que é teoricamente o adversário mais complicado do grupo F: a Argentina.

À semelhança da seleção nacional portuguesa, a albiceleste também deu o pontapé de saída esperado neste campeonato do Mundo da categoria. O triunfo da equipa argentina foi até bem mais folgado que o conseguido pelos comandados de Hélio Sousa, batendo confortavelmente a África do Sul por 5-2.

Atualmente empatados com três pontos na tabela, o encontro desta terça-feira entre Portugal e Argentina reveste-se ainda assim de contornos mais relevantes. Além de ser teoricamente considerado o jogo grande deste agrupamento, uma vitória de uma das seleções nesta partida representa uma espécie de pré-garantia de acesso aos oitavos-de-final.

Foi, aliás, neste segundo ponto que o selecionador nacional se focou na antevisão a este encontro, apesar de deixar claro que a equipa enfrenta todos os jogos como se fossem uma final. “Disputamos todos os jogos como se fossem finais, o próximo é sempre o mais importante. Queremos resolver a questão do apuramento, com seis pontos na última jornada teremos essa possibilidade”, disse durante o dia de ontem. “É um adversário que nos vai trazer outros problemas, é uma das equipas mais fortes e, tal como nós, também vem de uma vitória. Ambas as seleções sabem que, em caso de vitória, será dado um grande passo rumo aos oitavos de final”, reforçou o selecionador.

Refira-se que a Argentina é vista como um dos conjuntos favoritos à vitória da prova, na qual é, aliás, a recordista, com seis títulos conquistados.

Ainda antes de Portugal ter arrancado a sua participação na prova, o selecionador nacional tinha abordado individualmente cada um dos adversários da equipa lusa. Sobre a albiceleste, durante a semana passada, Hélio Sousa comentou: “A Argentina [é um dos favoritos] por todo o historial que tem, e tem uma geração com muita qualidade”.

Portugal acredita no terceiro troféu Apesar do estatuto natural dos argentinos na prova, o comandante da nau lusitana acredita que Portugal também poderá ser considerado um dos favoritos. Foi, de resto, com este discurso que Hélio Sousa partiu para a Polónia, onde decorre o evento. “Acho que Portugal pode ser considerado um dos favoritos, por tudo o que fizemos nos últimos anos. Este ano fomos a primeira equipa no ranking de sub-19, vamos ter uma quarta presença consecutiva num Europeu de sub-19 e esta é a quinta presença consecutiva num Mundial de sub-20. Com este historial, é normal que nos considerem favoritos”. Refira-se que atualmente a equipa das Quinas tem dois Mundiais sub-20 no currículo e procura agora conquistar o terceiro troféu nesta categoria. A seleção portuguesa venceu pela última vez a prova em 1991 – numa final em que bateu o Brasil nas grandes penalidades. Antes, em 1989, Portugal havia celebrado a sua primeira a vitória na competição, numa equipa que contava com... o atual selecionador nacional, Hélio Sousa.

Outro tipo de problemas Também na antevisão deste duelo frente à Argentina esteve Gedson Fernandes. O médio confessou que este será um jogo “com problemas diferentes” relativamente ao da primeira jornada.

“Qualquer jogo tem um grau de exigência muito elevado, porque estamos numa competição de excelência e só as melhores seleções puderam estar cá, e claramente a Argentina poderá causar problemas que a Coreia não causou, mas vamos estar preparados”, garantiu.

Depois de se ter sagrado campeão nacional pelo Benfica, Gedson Fernandes não escondeu que atravessa o melhor período da sua carreira, mas assegurou que agora está focado nas conquistas futuras. “Claramente que sim [melhor fase da carreira], pelo momento e pelo que conquistei, mas isso já está no passado. Pelas coisas boas, pelas coisas más e pela aprendizagem que tive”, sentenciou o internacional português após o último treino do conjunto luso.

O Mundial irá decorrer até ao dia 15 de junho. Depois do jogo de hoje, Portugal defronta a África do Sul, última adversária do grupo (dia 31 maio). Apuram-se para os oitavos-de-final os dois primeiros classificados de cada um dos seis grupos, bem como os quatro melhores terceiros.