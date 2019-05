O ex-administrador da La Seda garantiu que não deve “absolutamente nada” à Caixa Geral de Depósitos (CGD), tal como as sociedades com que está relacionado.

Manuel Matos Gil foi mais longe ao garantir que o banco público poderia ter recuperado uma parte do financiamento concedido no quadro do envolvimento com a La Seda se em 2007 tivesse executado o penhor dado em garantia. “Foi uma má prática de gestão” não ter sido executado a garantia prevista no contrato. Uma solução que, no entender do mesmo, teria poupado cerca de 90 milhões em perdas de crédito ao banco do Estado.

“A CGD detinha, contratualmente, uma opção de venda das ações em caso de insuficiência das garantias” quando o valor das mesmas “fosse inferior ao referido rácio de cobertura de 135%”, mas não o exerceu, disse na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da CGD, na Assembleia da República, em Lisboa.

Manuel Matos Gil garantiu ainda que é uma “falsidade” que tenha sido ele a apresentar o projeto da La Seda/Artlant, para instalação de uma fábrica em Sines, ao Governo português. “Essa apresentação foi feita pelo grupo turco Sabanci, através de uma empresa designada Advansa”, revelou o empresário.

De acordo com a auditoria da EY à Caixa , o empréstimo contraído pela Selenis SGPS (hoje Jupiter) para participar num aumento de capital na La Seda, que tinha o projeto petroquímico da Artlant em Sines, gerou uma exposição do banco público de 89 milhões de euros, em 2015. Já o total de crédito concedido à Artlant foi de 381 milhões de euros, e em 2015 a exposição da CGD a este projeto era de 351 milhões.