Gonçalo Jardim, artista natural de Lisboa e residente em Évora, apresenta, a partir de quinta-feira, a sua exposição “De re metallica”, em Badajoz, Espanha.

As obras, que já estiveram em exposição em Évora, são "esculturas em ferro fortemente marcadas pelas obsessões do autor e em forte relação com as suas envolventes afetivas", como indicou o Centro de Arte e Cultura da Fundação Eugénio de Almeida (FEA), citado pelo jornal Diário de Notícias.

A exposição estará presente no Museu Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporânea (MEIAC), em Badajoz, até 30 de setembro.

“De re metallica” tem a curadoria de Manuel Costa Cabral e José Alberto Ferreira e engloba obras de Gonçalo Jardim desde os anos 90 até aos dias de hoje. "Estruturas de pássaros, asas e crânios, barcos e outros volumes, todos surgem de uma profusão de planos reconhecíveis, com ligações que evocam ritmos no espaço, relações de familiaridade e pertença ao mundo natural como ao mundo dos afetos do escultor", disse a fundação.

A FEA destaca a importância desta parceria entre as identidades de Espanha e Portugal, de forma a existir um “aprofundamento do diálogo e da cooperação transfronteiriços".