O grupo Crédito Agrícola apresentou um resultado líquido consolidado de 43,5 milhões de euros no primeiro trimestre ano ano. Este valor representa um aumento de 18% face ao período homólogo, para o qual o negócio bancário contribuiu com 36,6 milhões de euros (+12,8% face ao período homólogo).

A carteira de crédito (bruto) a clientes ascendeu a 10 mil milhões de euros, "uma variação positiva de 6,2% nos últimos 12 meses que contrasta com a variação homóloga negativa de 2,0% registada pelo conjunto das instituições financeiras em Portugal para o mesmo período", diz em comunicado.

De acordo com a instituição financeira, este terá contribuído para o reforço de quota de mercado de crédito do Grupo Crédito Agrícola (5,5%), num movimento que se verifica nos últimos 6 anos consecutivos.

Os recursos de clientes sob a forma de depósitos bancários totalizaram cerca de 14 mil milhões de euros, evidenciando um crescimento, em termos homólogos, de 10,2% correspondente a 1.297 milhões de euros. Este aumento de recursos contribuiu para a redução do rácio de transformação que, no final do período, ascendia a 68,3%.

Em termos de qualidade da carteira de crédito do Grupo Crédito Agrícola, o rácio bruto de Non Performing Loans (NPL) em Março de 2019 situou-se nos 9,8%, valor que compara com os 13,7% registados em março de 2018. "O grupo tem vindo a dar continuidade a uma gestão sã e prudente, reflectida em imparidades de crédito acumuladas a Março de 2019 de 465 milhões de euros, valor que confere um nível de cobertura de NPL por imparidades de 45,3%", revela o documento.

Em termos de composição do produto bancário, a margem financeira manteve-se em linha com ano homólogo com um ligeiro aumento de 0,8 milhões de euros (+1,0%), o que se justifica essencialmente pela redução dos juros e encargos similares (-7,6M€), tendo sido este efeito em parte anulado pela redução dos juros e rendimentos similares (-6,7M€).

Já a margem técnica do negócio segurador registou uma variação homóloga de +8,8 milhões de euros (+167,6%) e as comissões líquidas diminuíram 1,3 milhões de euros (-5,2%) face ao homólogo. "A rentabilidade alcançada pelo Grupo Crédito Agrícola a março de 2019 (11,0% de ROE) espelha osresultados positivos conseguidos nas diferentes componentes do Grupo (Caixas Agrícolas, Caixa Central, companhias de seguros vida e não vida e gestão de activos e fundos de investimento), sendo de assinalar os contributos positivos de 2,9 milhões de euros da CA Vida e de 1,3 milhões de euros da CA Seguros".

Nos primeiros 3 meses do ano, os resultados registados nos veículos de desinvestimento imobiliário(nomeadamente via desvalorização de unidades de participação) penalizaram os resultados consolidados em 5,2 milhões de euros, valor inferior ao registado no período homólogo (5,5 milhões de euros).