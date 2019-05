O Estado disponibilizou 23,8 mil milhões de euros a sete instituições bancárias, entre 2007 e 2018, de acordo com o relatório extraordinário relativo a instituições de crédito que recorreram a fundos públicos. O documento foi elaborado pelo Banco de Portugal (BdP) e entregue na Assembleia da República na passada quinta-feira.

O documento, publicado esta terça-feira no site, mostra que os bancos mais beneficiados foram a Caixa Geral de Depósitos, com 6,25 mil milhões de euros e o antigo BPN, com 4,91 mil milhões de euros.

Segundo o mesmo documento, foi em junho de 2012 que o Estado aplicou o valor mais elevado, de 6,15 mil milhões de euros.

Os valores recebidos pelo BCP e BPI foram em formato de Contingent Convertible Bonds ('CoCos' - obrigações convertíveis em capital) e já foram reembolsadas integralmente ao Estado, destaca o BdP.

O regulador esclarece ainda que, no caso do BES/NB, "consideram-se apenas empréstimos do Tesouro ao Fundo de Resolução e não o montante total de fundos disponibilizados pelo Fundo de Resolução ao BES/NB (4.900 milhões em 2014 e 791,7 milhões em 2018)".

Além disso, recorda o BdP, em 6 de maio de 2019, "o Fundo de Resolução procedeu a um pagamento ao Novo Banco, S.A., nos termos e em cumprimento do Acordo de Capitalização Contingente, que envolveu o recurso a um empréstimo do Estado no valor de 850 milhões de euros".

No caso da CGD, o relatório dá ainda conta de que existem aproximadamente 2,4 mil milhões de euros que não foram incluídos por não "corresponderem a um desembolso de novos fundos", incluindo um aumento de capital de 900 milhões de euros, e que resultou da conversão em capital de 'CoCos', de outro aumento de capital, em espécie, de 500 milhões de euros (incorporação de 49% do capital social da Parcaixa) e da emissão de duas tranches, também de 500 milhões de euros cada uma, de obrigações e instrumentos de dívida.