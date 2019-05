As obras de construção da ala pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, deverão arrancar até ao final do ano. A garantia foi dada esta terça-feira por Fernando Araújo, presidente do conselho de administração da unidade hospitalar.

“Tudo indica que durante este ano, e espero que de forma precoce, possamos iniciar a obra no terreno”, indicou o responsável aos jornalistas, acrescentando que o projeto da obra foi entregue no final de abril e que se encontra em fase de análise.

“O grupo de trabalho, que é liderado pela Ordem dos Engenheiros, nomeadamente pelo engenheiro Poças Martins, está a selecionar as empresas a quem vamos pedir propostas para este projeto”, sublinhou, completando que os prazos estão a ser cumpridos, o que é sinónimo de uma “boa notícia”.

Desde 2008 que a ala pediátrica do hospital está a funcionar em contentores. No ano passado, a polémica esteve na ribalta e finalmente houve desenvolvimentos: foi aprovada pelo parlamento uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado 2019 que previa a possibilidade de recorrer a ajuste direto para a construção da ala.

No início deste ano, a administração do hospital - que entretanto já apresentou um pedido de renúncia - revelou que as obras deveriam avançar no segundo semestre deste ano.