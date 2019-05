André Villas-Boas foi oficializado ao início da tarde desta terça-feira como novo treinador do Marselha. Em comunicado publicado no seu site, o conjunto francês revelou que o técnico luso, sucessor de Rudi Garcia, assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas (até junho de 2021).

André Villas-Boas, de 41 anos, volta assim ao ativo após um ano e meio de paragem: o último clube que havia orientado foi o Shanghai SIPG, da China, em 2017. Antes disso, o técnico natural do Porto tinha passado por Zenit, Tottenham, Chelsea, FC Porto e Académica, com a única temporada ao comando dos dragões (2010/11) a ser a mais bem sucedida: venceu campeonato, Taça de Portugal, Supertaça e Liga Europa.

Há quatro dias, questionado sobre o interesse do Marselha nos seus serviços, Villas-Boas já havia deixado a porta aberta para um entendimento. "Tive contactos com o Marselha em 2013, antes de ir para o Zenit. É um dos maiores clubes da Europa, com muito prestígio, até porque é um clube que já foi campeão europeu. Portanto, obviamente que é algo que pode interessar-me. O clube está em boas mãos com o Zubizarreta [diretor desportivo], pessoa que conheço. Se me contactarem, posso falar com eles, claro. É uma possibilidade", assumiu então à imprensa gaulesa.