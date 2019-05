Felipe já é oficialmente jogador do Atlético de Madrid. A transferência do central brasileiro foi oficializada pelo FC Porto nas primeiras horas desta terça-feira, com os colchoneros a confirmar a contratação já de manhã. Felipe assinou por três temporadas com o clube espanhol, que deixa 20 milhões de euros nos cofres dos dragões.

O internacional brasileiro de 30 anos, recorde-se, já havia deixado uma mensagem de despedida nas redes sociais durante esta segunda-feira, deixando perceber claramente que estava de partida. Felipe irá apresentar-se em Madrid a 4 de julho, começando a partir dessa data a treinar sob as ordens de Diego Simeone - refira-se, ainda assim, que o negócio está "pendente da receção do certificado de transferência internacional", segundo explicou o Atlético de Madrid.

Tem assim um fim a passagem do defesa canarinho pelo Dragão, depois de três temporadas onde se estabeleceu como titular absoluto. Foram 142 jogos e 11 golos, coroados com a conquista de um campeonato, na temporada passada, e uma Supertaça, no primeiro jogo oficial da época agora finda.