Um incêndio florestal deflagrou, esta segunda-feira, no concelho da Calheta, na Madeira.

De acordo com a página oficial do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira (SRPCM) na Internet, o incêndio deflagrou durante a tarde na freguesia da Fajã da Ovelha e, por volta das 22h12 continuava ativo. Informação que também consta no site fogos.pt.

Não existem habitações em risco.

Para o combate à chamas foram mobilizados 31 operacionais, apoiados de 13 viaturas terrestres.