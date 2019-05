Maxi Pereira está de saída do FC Porto. O anúncio foi feito pelo próprio futebolista através das redes sociais.

Além de agradecer ao emblema ‘azul e branco’, o uruguaio não esqueceu o Benfica, clube onde alinhou antes de se mudar para os ‘Dragões’.

"Apesar da derrota, hoje é um dia muito importante na minha carreira porque fiz o meu último jogo e despeço-me do futebol português. Quero agradecer ao FC Porto e ao Benfica por me acompanharem e me darem momentos espetaculares como jogador. Um grande abraço para todos aqueles que conheci enquanto jogava neste maravilhoso país. Boa sorte a todos!", escreveu Maxi Pereira, numa publicação partilhada no Instagram.