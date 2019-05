Um vídeo de um agente de autoridade alemão, que confronta condutores que abrandam para tirar fotografias de um acidente rodoviário, está a tornar-se viral.

As imagens, que foram captadas numa autoestrada da Baviera pela estação televisiva Bayerischer Rundfunk, mostram a indignação do polícia ao ver a atitude dos condutores, chegando mesmo a perguntar-lhes se quem sair do veículo para ver melhor o corpo da vítima.

No vídeo, dois dos homens são levados pelo agente ao local do incidente para serrem confrontados com a situação. Depois de pedirem desculpa, os condutores acabaram mesmo por ser multados.

"Quer ver pessoas mortas, tirar fotos? Ali está ele, deitado, quer vê-lo? Não, não o quer ver? Então porque é que está a tirar fotos?", questiona.

O vídeo tem sido partilhado pelas redes sociais com inúmeros elogios à atitude do agente e foi inclusivamente partilhado por outras forças de segurança para alertar para que este tipo de comportamento seja evitado.

'Do you want to see dead people? Come with me.'



This German police officer is being called a hero for shaming drivers who filmed the scene of a fatal Autobahn crash. pic.twitter.com/CNvM7TIPM5