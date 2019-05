Leonor Machado, procuradora que realizou o julgamento do processo que terminou com a condenação do procurador Orlando Figueira, conhecido como Operação Fizz , pediu a extração de certidão relativos a vários elementos, que têm como figuras centrais o ex-presidente do Banco Privado Atlântico Europa (BPAE), Carlos Silva, e do advogado Daniel Proença de Carvalho.

Em causa estão eventuais crimes de corrupção ativa e falsidade de testemunho.