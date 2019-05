O conselho de administração da Renault admitiu que vai “estudar com interesse a oportunidade” da proposta de fusão feita polo grupo ítalo-americano Fiat Chrysler Automobiles (FCA). “Depois da análise dos termos da proposta amigável da Fiat Chrysler Automobiles, o conselho de administração da Renault decidiu estudar com interesse a oportunidade de tal fusão, reforçando o aparelho industrial do grupo Renault e a geração de valor adicional para a Aliança”, com Nissan e Mitsubishi, refere em comunicado o grupo Renault.

Esta reação surge depois da Fiat Chrysler Automobiles ter proposto um plano de fusão com a empresa francesa Renault, para criar o terceiro maior grupo global do setor, atrás da Toyota e da Volkwagen com vendas anuais de 8,7 milhões de veículos e uma “forte presença em regiões e segmentos importantes”.

“A perspetiva para a combinação [de esforços] também é fortalecida pela necessidade de tomar decisões arrojadas para capturar as oportunidades de escala criadas pela transformação da indústria automóvel”, diz a empresa.

Além disso, o portfólio de marcas dos dois grupos permitiria cobrir a totalidade do mercado, desde do luxo ao segmento de consumo. Também as poupanças desta operação são significativas e poderão atingir os cinco milhões de euros para os dois fabricantes.

Segundo a proposta, o novo grupo seria detido em 50% pelos acionistas da fabricante ítalo-americana e em 50% pelos da Renault. Ao mesmo tempo, defende que o futuro gigante automóvel possa ser cotado nas bolsas de Paris, Nova Iorque e Milão. O documento refere ainda que as sinergias esperadas com a combinação de negócios não preveem o encerramento de fábricas, mas antes maior eficiência no investimento. A Reuters refere, no entanto, a maior parte das fábricas da FCA na Europa opera abaixo de 50% da sua capacidade.

Uma ideia que já foi aplaudida pelo vice-primeiro ministro italiano, Matteo Salvini, ao garantir que esta possível fusão seria “uma operação brilhante”. E no seu entender, “protege empregos no país e leva ao nascimento de um gigante automóvel europeu”.

Outros exemplos

A verdade é que esta ideia de criar gigantes automóveis não é nova. O exemplo já tinha sido seguido com o grupo PSA – que detém as marcas Peugeot, a Citröen e a DS – ao integrar a Opel na sua operação, depois de ter adquirido a marca ao grupo General Motors por 2,2 mil milhões de euros. Foi assim dado o passo para criar o segundo maior fabricante do mercado europeu.