O comissário responsável pelo combate ao antissemitismo da Alemanha, Felix Klein aconselhou os judeus alemães a não utilizarem os quipás – pequeno barrete usado para cobrir o alto da cabeça – em locais públicos, depois do aumento de ataques antissemitas no país. Na opinião de Klein, "o anti-semitismo sempre existiu na Alemanha", mas atualmente está a mostrar “a sua face feia mais abertamente”, disse em entrevista à CNN.

Uma publicação feita recentemente pelo governo alemão comprova um aumento significativo dos ataques aos judeus em todo o país. Segundo o relatório, os ataques aumentaram 20% em 2018 e os ataques físicos passaram de 37, em 2017, para 62, no ano passado.

“A palavra ‘judeu’ como um insulto não era comum no meu tempo, quando eu ia para a escola. Agora é, e é até um insulto utilizado em escolas onde não há judeus. Esta é uma preocupação crescente e é claro que temos que desenvolver estratégias para combater isso" adiantou ainda o comissário.

Segundo o ministro do Interior, Horst Seehofer, 90% dos ataques foram levados a cabo por elementos de partidos da extrema-direita.“ Este é um trabalho para a polícia, bem como para toda a sociedade" chamou à atenção.

Para Klein, as autoridades muitas vezes não sabem como lidar com ataques anti-semitas pois têm dificuldade em perceber o que é e o que não é permitido. Para o comissário, uma das medidas mais urgentes é treinar os polícias e oficiais para lidar com o anti-semitismo.

Katarina Barley, ministra da Justiça da Alemanha, em entrevista ao jornal Handelsblatt, apelidou o aumento dos ataques de “vergonhosos” e culpabiliza os movimentos de direita de estarem a tentar destruir a “coexistência pacífica", que existe entre o povo alemão e os judeus.