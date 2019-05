O trânsito na IC8 encontra-se cortado entre Pedrógão Grande e Pedrógão Pequeno, nos dois sentidos, depois um veículo de transporte de matérias perigosas se ter despistado na zona da Ponte do Cabril e ter derramado acetona para a via, de acordo com declarações da Proteção Civil à agência Lusa.

O acidente que ocorreu por volta das 10h03 da manhã não originou feridos, no entanto, não existe uma previsão sobre a reabertura, visto a limpeza e remoção do veículo serem duas coisas que vão demorar “algum tempo”. Para combater o trânsito, os carros estão a ser desviados para a Estrada Nacional 2.

Às 11:30, no local estavam 32 operacionais, auxiliados por 11 viaturas dos Bombeiros Voluntários da Sertã, a GNR e a Proteção Civil.