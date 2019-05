Carlos Cerqueiro, fazendo um balanço das viagens inaugurais, considerou que “depois de inaugurarmos as nossas operações no Aeroporto do Porto, estamos muito satisfeitos, por sabermos que a cidade do Porto e a região do Norte têm um grande potencial”, tendo-se regozijado “com a existência de uma equipa de gestão aeroportuária muito competente”.

Na ocasião, o diretor do Aeroporto do Porto, Fernando Vieira, destacou que “cerca de dez por cento dos nossos passageiros reside na vizinha região da Galiza”, destacando também “o reconhecimento unânime do crescimento e da qualidade dos serviços que prestamos”.

A Volotea ampliou o número de voos diretos a partir do Aeroporto do Porto, com viagens às quintas-feiras e aos domingos, em ambos os sentidos, num total de 1.500 voos, todo o ano e com 18.750 lugares, como referiu Carlos Cerqueiro, numa conferência de imprensa.

Enquanto companhia aérea de cidades europeias de média e pequena dimensão, a Volotea transportou mais de 22 milhões de passageiros desde a sua fundação, em 2012, dos quais 6,6 milhões no ano de 2018, sendo que este nova ligação direta entre Porto e Bilbau faz parte do lançamento de 41 novas rotas durante este ano, para atingir um total de 319, em que operará voos para mais de 80 cidades em treze países, nomeadamente França, Itália, Espanha, Alemanha, Grécia, Croácia, República Checa, Portugal, Malta, Áustria, Irlanda, Luxemburgo e Marrocos, este último constituindo para já o único destino fora da Europa.