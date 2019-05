Confrontos entre detidos numa prisão no Estado do Amazonas, no norte do Brasil, este sábado, resultaram na morte de pelo menos quinze pessoas, sendo que o balanço anterior apontava para oito mortos.

A atualização de vítimas foi divulgada pela secretaria de Estado de Administração Penitenciária, através de comunicado, segundo o qual o motim terá começado com a luta entre grupos rivais de prisioneiros ao meio-dia de sábado.

"Esta foi uma luta entre os detidos", disse o responsável da prisão regional, coronel Vinicius Almeida, em conferência de imprensa. "Algumas mortes foram causadas por asfixia, outras por perfuração com objetos pontiagudos como escovas de dentes", acrescentou.

Sublinhe-se que este estabelecimento prisional já tinha sido palco, em janeiro de 2017, de um motim que causou 56 mortos, e cujos desacatos se prolongaram durante 20 horas.