O suspeito do ataque de Lyon foi detido pelas autoridades francesas. O anúncio foi feito esta segunda-feira, por Christophe Castaner, ministro do Interior francês, no seu Twitter.

Colis piégé à #Lyon : un suspect vient d’être interpellé.

Je salue la mobilisation de la SDAT, de la police judiciaire de Lyon et de la DGSI, co-saisies par la section antiterroriste du parquet de Paris.

Leur action conjointe est déterminante. — Christophe Castaner (@CCastaner) May 27, 2019

O ataque ocorreu na passada sexta-feira. Por volta das 17h30 locais (16h30 em Lisboa), numa das ruas mais movimentadas de Lyon, ocorreu uma explosão que provocou 13 feridos. Não houve registo de vítimas mortais.

Segundo o jornal francês Le Figaro, as câmaras de vigilância permitiram às autoridades identificar o suspeito.