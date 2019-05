A SD Association decidiu cortar relações com a Huawei. Por esse motivo, a empresa vai deixar de poder colocar um suporte para cartões SD nos seus telemóveis.

De acordo com o site The Verge, os produtos que já existem com este suporte vão continuar, mas nos próximos produtos a empresa já não pode colocar este suporte.

Também a Google já revelou que vai deixar de trabalhar com a marca, sendo que os telemóveis pertencentes à Huawei vão passar a ter acesso negado à playstore, assim como às atualizações do sistema operativo Android, por parte da Alphabet, a empresa-mãe da Google. As restrições surgem depois de o presidente norte-americano Donald Trump ter decidido que a empresa representa uma "risco inaceitável" para a segurança do país, tendo colocado a marca numa lista negra.