O Vinho Verde Fest decorre em Braga durante três dias, com showcookings, concurso de melhor vinhos e lançamento de novas marcas, na próxima sexta-feira, sábado e domingo.

A celebração do vinho verde está de volta à cidade de Braga, com as melhores marcas promovidas e degustadas e contará com a presença de mais de 150 referências de vinhos.

Segundo o vereador da Câmara Municipal de Braga, Altino Bessa, “o objetivo é utilizar a maior cidade da região para dar mais visibilidade aos vinhos verdes na sua promoção e vão ser três dias muito preenchidos com provas de vinhos documentadas, presença de grandes chefes da nossa região, como o Renato Cunha, para celebrarmos o vinho verde e gastronomia”, acrescenta Altino Bessa, um dos principais obreiros desta iniciativa anual.

Durante o certame, será ainda realizado o lançamento da Cerveja da Adega de Ponte da Barca com a Letra e a eleição dos melhores vinhos verdes da feira de 36 produtores, todos com o selo do evento, em que “temos seis distritos presentes e 48 municípios diferentes, constituindo além do mais uma grande oportunidade para a ativação de marca dos vinhos verdes junto dos consumidores”, como referiu o vereador da Câmara Municipal de Braga.

A edição de 2019 do Vinho Verde Fest realizar-se-á em simultâneo com a ​Expocidades​ - Mostra Turística das Cidades do Eixo Atlântico, com a representação de 30 cidades do Norte de Portugal e da Galiza, o que “é uma sinergia perfeita na promoção da cultura, da gastronomia e do vinho dos dois países”, como destacou ao i o vereador.

“Esta é uma atividade que produz 200 milhões de euros de riqueza por ano na região e que exporta mais de 100 milhões anualmente, e não só para a região, na ocupação de milhares de hectares preenchidos para a produção deste vinho, é uma atividade muito importante para a criação de emprego, a economia local e a riqueza da região”, diz Altino Bessa, destacando o papel da Associação Comercial de Braga e todas as outras entidades.

Em 2018, as vendas de vinho verde para fora de Portugal atingiram​ ​64 milhões de euros, a um preço médio de 2,2 a 2,3 euros por litro, segundo a Comissão de Viticultura, com os​ ​Estados Unidos e a Alemanha​ a ​continuar a ser os​ ​principais mercados externos​ ​entre os “mais de 100” onde o vinho verde chega. Segue-se a França, Canadá, Reino Unido e Japão na lista dos países que mais compram este vinho e “o mercado nacional tem-se comportado bem ficando com quase metade do vinho vendido, acrescentou este vereador.

O Vinho Verde Fest, que é organizado pela Câmara Municipal de Braga e a Associação Comercial de Braga, pelo sexto ano consecutivo, “tem como seu objetivo divulgar novos produtos e sabores dos vinhos verdes da região do Minho” e “o evento pretende ainda dar a afirmar a importância desta categoria de vinho no âmbito nacional e no internacional”.