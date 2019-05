O PS venceu as eleições, mas são outros os grandes vencedores destas europeias. O Bloco de Esquerda e o PAN foram as surpresas da noite eleitoral. O BE, ao contrário do que aconteceu em 2014, ficou à frente do PCP e aumentou o número de eurodeputados. Passou a ser a terceira força política mais votada depois de ter sido o sexto partido nas últimas eleições.

O PAN foi outro dos grandes vencedores. Subiu e muito em relação às últimas eleições em que obteve 1,72% e elegeu um eurodeputado. Não é a primeira vez que um partido mais pequeno tem sucesso nas europeias. Há cinco anos esse lugar foi ocupado por Marinho e Pinto que concorreu pelo MPT e conseguiu 7,14% dos votos.

O CDS sofreu a derrota mais pesada. Nuno Melo apareceu na campanha com a pretensão de eleger dois eurodeputados e ficar à frente da esquerda, mas nem uma coisa nem outra. Depois do bom resultado nas autárquicas, Assunção Cristas vê, pela primeira vez, questionada a sua estratégia com o pior resultado de sempre em eleições europeias. A direita, em geral, não tem razões para festejar. O PSD teve uma derrota histórica e a Aliança falhou o objetivo de eleger um eurodeputado na primeira eleição do novo partido de Santana Lopes.

Estas foram as primeiras eleições de Rui Rio, mas o fraco resultado do PSD não deve colocar em causa a liderança. Mesmo os críticos assumem que a atual liderança só deve ser avaliada nas eleições legislativas, que vão realizar-se em outubro.

PS à frente

Assim que surgiram as projeções, assumiu que tinha conseguido uma “vitória inequívoca”. António Costa fez destas europeias uma espécie de referendo ao Governo e conseguiu ser o partido mais votado. A meta dos 31,4% (o resultado que levou António Costa a desafiar António José Seguro para disputar a liderança) também foi ultrapassado e permite ao PS falar numa vitória clara em todas as frentes. À esquerda, o PCP foi o partido mais penalizado e os resultados disponíveis à hora de fecho desta edição apontavam para uma derrota histórica.

Apatia e desinteresse

A participação dos eleitores voltou a ser fraca nestas eleições. À hora de fecho desta edição os resultados apontavam para uma abstenção próxima dos 70%. Os primeiros sinais de que a abstenção nestas eleições europeias seria elevada chegaram logo ao início da tarde. Até ao meio-dia, votaram apenas 11,56% dos eleitores. O Presidente da República manifestou-se “muito preocupado” com os fracos níveis de participação nas primeiras horas e apelou aos portugueses para irem votar. Marcelo alertou ainda que as pessoas perdem “autoridade para criticarem os políticos” se optam por não votar. “De eleição para eleição, agravar a abstenção, agravar o desinteresse, agravar a apatia, agravar o distanciamento em relação ao voto é um péssimo sintoma para todos”, afirmou.

Uma análise de todas as eleições confirma a preocupação do Presidente da República. Desde 2004 que a abstenção tem vindo a aumentar e só nos primeiros dois atos eleitorais, em 1987 e 1989, a participação foi superior a 50% dos eleitores.

Os portugueses já votaram para o Parlamento Europeu oito vezes. O PS foi o partido que mais eleições venceu. Contas feitas, os socialistas ganharam cinco vezes e o PSD três. Os sociais-democratas ganharam as europeias em 1987 e 1989 quando o país vivia o auge do cavaquismo. Voltaram a vencer em 2009 quando Paulo Rangel liderou a lista pela primeira vez e o país era governado por José Sócrates.

O melhor resultado de sempre pertence ao PS e foi conseguido em 2004. O país era governado por Durão Barroso em coligação com o CDS e os socialistas, liderados por Ferro Rodrigues, atingiram os 44,5%. Essa campanha eleitoral ficou marcada pela morte de Sousa Franco depois de uma ação de campanha em Matosinhos.