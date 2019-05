Na edição de 2019, inscreveram-se cerca de duas mil escolas, nacionais e estrangeiras e 3.500 alunos, que leram o total de mil obras literárias, tendo o concurso englobado quatro fases: a escolar, a municipal, a intermunicipal e a nacional.

Esta fase nacional contou com 200 alunos, 50 por cada nível de ensino (1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário) que realizam prova escrita online de pré-selecção e um quizz.

À prova de palco apresentam-se os 20 alunos apurados, para fazerem a leitura expressiva de um excerto do livro que escolheram para apresentar em palco e no final para cada ciclo de ensino foram atribuídos o 1.º, 2.º e 3.º lugares e duas menções honrosas.

A Escola Básica de São Lázaro, na categoria 1º ciclo, e o Colégio João Paulo II, na categoria ensino secundário, foram os representantes do concelho bracarense e a iniciativa envolveu autarquias, escolas, bibliotecas, editores, alunos, professores, mediadores e individualidades conexas à leitura e à escrita, a nível local e nacional e teve como parceiros a Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), a Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), o Instituto Camões - Cooperação da Língua e a Direcção-Geral de Administração Escolar (DGAE).

Segundo a vereadora da Educação e Cultura da Câmara Municipal de Braga, Lídia Brás Dias, durante a sessão de encerramento, “Braga provou que tem um compromisso para com a leitura, com o querer saber ler, hoje vivemos a festa do livro e da leitura e não poderia deixar de agradecer a todos os professores que, durante todo o ano, se esforçam para que iniciativas como esta sejam possíveis e com a vossa ajuda vamos colocar Braga a ler ainda mais”.