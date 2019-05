A Race for the Cure, a Corrida-Caminhada contra o Cancro de Mama mais popular do mundo, chegará pela primeira vez a Portugal e será em Braga no próximo 29 de setembro, cidade onde na tarde deste sábado se realizou a Eco Pink Run, uma Caminhada Ecológica Solidária, no Picoto Park, em Braga, organizada pela Associação Rosa Vida, cujo valor de inscrição reverte na totalidade a favor do Gabinete de Apoio Oncológico da Rosa Viva.

Figuras públicas como Cláudia Jacques, Ricardo Trepa, Cláudia Vieira, Sílvia Rizzo, Ana Rita Clara, Fernanda Freitas, Leonor Seixas, Raquel Loureiro, Ângelo Rodrigues, Sérgio Moura Afonso, João Montez, Elsa Barreto, Mariana Machado e Tamila Holub estão desde a primeira a poiar a iniciativa e algumas dessas personalidades estiveram hoje em Braga.

Para a concretização deste evento em Portugal foi decisivo o empenho do Município de Braga, realizando-se em vários países em todo o mundo, tendo sido a iniciativa criada para apoiar todas as pessoas afetadas pela doença, sobreviventes, seus amigos e familiares e se teve apenas 800 inscritos na sua primeira edição, em 1983, a corrida-caminhada conta atualmente já com cerca de um milhão de pessoas, em mais de 140 países, em crescendo.

Só no primeiro trimestre deste ano a Associação Rosa Viva ultrapassou já todos os números dos anos anteriores, tendo financiado mais de seis mil euros desde janeiro só em medicação e reabilitação física, conforme foi revelado esta tarde na apresentação, com as presenças dos vereadores Sameiro Araújo e Altino Bessa, da Câmara Municipal de Braga, para além de elementos conhecidos da sociedade civil, como o empresário Ricardo Costa.

António Moura, cirurgião e atual diretor do Hospital Militar, que é vogal da direção da Mama Help, apoia o evento, tal como Isabel Azevedo, radiologista do IPO - Instituto Português de Oncologia do Porto, a par de Paulo Morais, ligados à Associação Rosa Viva, que integra a Think Pink Europa, que com a iniciativa este ano em Portugal e na cidade de Braga em concreto pretendeu destacar o trabalho continuado da Associação Rosa Viva.