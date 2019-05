Um incêndio florestal de grandes proporções está a lavrar desde a tarde deste sábado em Vila Verde, no distrito de Braga, numa zona à face da Estrada Nacional 101. O fogo chegou a ameaçar casas, mas o ataque musculado dos bombeiros impediu que se alastrasse.

O fogo, cujo epicentro se localiza no lugar da Quintela, da freguesia de Prado São Miguel, em Vila Verde, está controlado, mas ainda não extinto, continuando a ser combatido por meia centena de bombeiros de várias corporações dos distritos de Braga e de Viana do Castelo, envolvendo dezena e meia de veículos. Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde, Luís Morais, “o fogo tem duas frentes ativas e as chamas lavraram com grande rapidez, devido às condições climatéricas adversas, principalmente o forte vento que se faz sentir”.

No local estão desde a tarde corporações de Vila Verde, Amares, Terras de Bouro, Arcos de Valdevez, Vizela e Viatodos, para além do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR, bem como de militares do Posto Territorial da GNR de Vila Verde.