"Portugal já gastou todos os recursos naturais disponíveis para este ano". A garantia é da associação ambientalista ZERO, frisando que tal aconteceu mesmo 21 dias mais cedo do que no ano passado. “Se todos os países do mundo consumissem como Portugal, o cartão de crédito ambiental teria de ser acionado este domingo”, referiu em comunicado o organismo ambientalista, que em parceria com a Global Footprint Network atualiza os dados relativos à pegada ecológica.

De acordo com a ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável, a humanidade "exigiria mais de dois planetas para sustentar as suas necessidades de recursos se cada pessoa no planeta vivesse como uma pessoa média portuguesa". "Tal implicaria que a área produtiva disponível para regenerar recursos e absorver resíduos a nível mundial esgotar-se-ia no dia 26 de maio”, acrescentou ainda a entidade, recordando que em 2018 tal aconteceu a 16 de junho.

"A partir de hoje [sábado], já estamos a usar recursos naturais que só deveriam ser utilizados a partir de 1 de janeiro de 2020. Portugal é, há já muitos anos, deficitário na sua capacidade para fornecer os recursos naturais necessários às atividades desenvolvidas (produção e consumo)”, sublinhou a organização, considerando ainda como dado mais preocupante o facto de a ‘dívida ambiental’ portuguesa ter vindo a aumentar nos últimos anos.

A ZERO exorta a população nacional a adotar "novas práticas" de modo a inverter a tendência, em especial no que diz respeito à alimentação e mobilidade. “O consumo de alimentos (32% da pegada global do país) e a mobilidade (18%) encontram-se entre as atividades humanas diárias que mais contribuem para a Pegada Ecológica de Portugal”, sentencia.