Custou, mas foi. Portugal abriu a participação no Mundial de sub-20 com uma magra vitória sobre a Coreia do Sul: 1-0, com o resultado a ser fixado logo aos sete minutos, mercê de um golo de Francisco Trincão. Longe de deslumbrar, a seleção nacional passou mesmo por alguns calafrios na parte final do encontro, mas acabou mesmo por assegurar os três pontos.

Os coreanos até entraram melhor, com João Virgínia a deter uma tentativa de Choi Jun logo a abrir, mas a tendência da primeira parte rapidamente viria a mudar: uma jogada de entendimento entre Jota e Trincão acabou com o futebolista do Braga a não falhar isolado na cara do guardião Lee Yeon-gwang. Até ao intervalo, o sinal mais foi sempre para os comandados de Hélio Sousa.

No segundo tempo, porém, os níveis exibicionais de Portugal baixaram drasticamente, ao contrário do registado no lado sul-coreano: até nos duelos aéreos a equipa asiática, claramente menos dotada desse ponto de vista, foi amplamente superior. As melhores oportunidades, ainda assim, acabaram por pertencer ao conjunto lusitano, com Miguel Luís e Gedson Fernandes a falhar na hora da verdade.

Com o apito final surgiu o alívio luso e a certeza de que os primeiros três pontos estão no bolso. Portugal ficará agora à espera do resultado do jogo entre a Argentina e a África do Sul, que se defrontam a partir das 19h30, para saber como fica a classificação do grupo F ao fim do dia. A equipa lusa volta a entrar em ação na terça-feira, frente aos argentinos.