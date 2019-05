Portugal escolhe amanhã 21 eurodeputados para o Parlamento Europeu e o ato eleitoral tem uma novidade: já não há cartão de eleitor. Assim, os cadernos eleitorais estão organizados por ordem alfabética e ao eleitor basta ter o cartão do cidadão à mão para exercer o seu direito entre as 8h00 e as 19h00 no Continente e Madeira (uma hora mais tarde nos Açores).

Se já não precisa de procurar pelo cartão de eleitor e do respetivo número, isto não significa que esteja tudo igual como às últimas eleições. É que a ordenação dos cadernos eleitorais pode alterar a secção de voto onde um eleitor normalmente usava o seu direito. Por isso, o Ministério da Administração Interna (MAI) lançou um apelo, na passada quarta-feira, a pedir aos eleitores que verifiquem o seu local de voto. Como? Quem quiser exercer o seu direito pode deslocar-se à junta de freguesia da sua área de residência, enviar uma SMS para o número 3838, «escrevendo a mensagem RE número de identificação civil data de nascimento(AAAAMMDD», conforme pode ler-se no portal do eleitor.

O site https://www.recenseamento.mai.gov.pt/ também disponibiliza o local de voto. Para o efeito, quem quiser verificar o seu local de voto naquele site terá de introduzir o número do seu cartão de cidadão e a respetiva data de nascimento (ano-mês-dia). Caso um eleitor não tenha o número de cartão do cidadão disponível, pode sempre tentar pelo nome completo registado no respetivo documento de identificação, inscrevendo também a data de nascimento.

Na hora de votar, quem não tiver o cartão de cidadão na sua posse terá de recorrer ao passaporte ou à carta de condução, documentos com fotografia, facilmente identificáveis para quem está nas mesas das assembleias de voto.

Outra novidade: para os cidadãos portadores de deficiência visual serão ainda disponibilizadas matrizes em braille em todas as mesas de voto.