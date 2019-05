“A boa notícia é que a central do Pego vai mesmo encerrar muito pouco depois de 2020. Estamos a trabalhar com o objetivo de, em 2022, essa central já ser encerrada”, começa por afirmar o Ministro do Ambiente, José Pedro Matos Fernandes, esta sexta-feira, em Coimbra, aquando a participação no 2.º Congresso “Adaptação às Alterações Climáticas da Região de Coimbra”.

O Ministro do Ambiente tem como objetivo encerrar a central termoelétrica a carvão do Pego, em 2022, tendo o objetivo futuro de encerrar a central de Sines, até 2030.

Matos Fernandes reforça a ideia de que só se pode encerrar a central assim que se garanta a “segurança energética” ao ter “energias renováveis a produzir mais quantidade, por razões de segurança de abastecimento”. Desta forma, serão investidos sete milhões de euros em fontes de energias renováveis, “particularmente no solar, que têm ainda que crescer bastante”, afirma o Ministro.

Reduzir em 85% as emissões de carbono em Portugal, até 2050, é um dos grandes objetivos apresentados por José Pedro Matos Fernandes no congresso.