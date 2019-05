João Sousa já conhece o adversário na primeira ronda de Roland Garros. O número um nacional (único português no segundo Grand Slam da temporada) vai defrontar o espanhol Pablo Carreño-Busta, que já esteve no top-10 mundial - hoje ocupa o 56.º lugar do ranking ATP.

Esta será a quarta ocasião em que João Sousa se encontra com Carreño-Busta, mas apenas a primeira em superfície de terra batida. Para já, o tenista vimaranense (atualmente na 70.ª posição da hierarquia mundial) leva vantagem nos duelos ante o espanhol: 2-1.

Fora de Roland Garros está Nick Kyrgios. Sempre polémico, o australiano é um assumido crítico de torneios disputados em terra batida e ainda há poucos dias publicou um vídeo nas redes sociais a dizer que a prova de Roland Garros "não prestava", além de uma fotografia onde era possível vê-lo em Wimbledon, onde se irá disputar daqui a poucas semanas outro torneio do Grand Slam. Esta sexta-feira, os organizadores de Roland Garros anunciaram simplesmente que Kyrgios não iria estar presente na prova.