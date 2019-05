O incêndio deflagrou esta sexta-feira numa fábrica de embalagens de venda rápida e copos de papel na zona de Eiras, nos arredores de Coimbra, segundo declarações dos Bombeiros Sapadores de Coimbra ao Diário de Notícias.

O fogo ainda se encontra activo e no local estão 105 operacionais a tentar apagar. Até ao momento não existem feridos e não há conhecimento do que causou o início do incêndio.

Ainda na passada quinta-feira, o Movimento Associativo Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões (MAAVIM) pediu à União Europeia (UE) mais informações sobre a aplicação dos fundos comunitários concedidos a Portugal para os lesados dos incêndios de 2017 que segundo a associação não foi investido no apoio das vítimas.

(Em atualização)