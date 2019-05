A GNR de Viana do Castelo deteve ontem três homens com idades entre os 17 e o 22 anos pela prática do crime de roubo no concelho de Vila Nova de Cerveira.

Os três homens marcaram um encontro online com um homem de 42 anos, acabando por lhe roubar um telemóvel no valor de 200 euros. O assalto foi realizado sob a ameaça de uma arma de fogo.

Em comunicado a GNR revela que na sequência da investigação levada a cabo pelas autoridades foram efectuadas buscas domiciliárias que resultaram na apreensão de “uma espingarda de pressão de ar; duas armas brancas; seis telemóveis; cinco computadores portáteis e outro material informático e ainda várias munições de chumbo e airsoft.”.

Um dos detidos já tinha antecedentes criminais pela prática dos mesmo crimes e tinha sido identificado pelas autoridades no passado dia 12 de maio.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e presentes ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Cerveira, tendo-lhes sido aplicada as medidas de coação de proibição de aproximação da vítima e apresentações periódicas em posto policial.