As eleições europeias, há cinco anos, abriram a porta à mudança de liderança no PS. António José Seguro venceu com 31,4% dos votos, mas António Costa classificou o resultado como “poucochinho” e desafiou o então secretário-geral do PS para disputar a liderança. “Quem ganha por poucochinho é capaz de poucochinho”, disse o agora primeiro-ministro.

O cenário alterou-se e quem está agora na oposição é o PSD, mas ninguém prevê que um mau resultado possa abrir a porta a uma crise interna. A hipótese de abandonar a liderança em caso de derrota está completamente afastada por Rui Rio. Os críticos têm consciência de que o desafio lançado por Luís Montenegro no início do ano hipotecou a possibilidade de derrubar Rui Rio tão cedo. “Mesmo que o PSD tenha um mau resultado vai ficar tudo exatamente igual”, diz ao i um deputado social-democrata.

O PSD concorreu, há cinco anos, em conjunto com o CDS e obteve 27,7% dos votos. Rui Rio já definiu que “um bom resultado é crescer bastante” em relação a 2014 e um “muito bom resultado” será vencer as eleições. O presidente do PSD já garantiu que não seria “sensato” bater com a porta. “Acha minimamente sensato, estamos no fim de maio, com eleições em outubro e o verão de permeio? Era um irresponsável se fizesse isso. Eu não ameaço com demissões por questões de interesse partidário, isso nunca faria”.

Os críticos também estão inclinados para só avaliar a atual direção nas eleições legislativas, que vão acontecer no dia 6 de outubro. Só deverão avançar, se o PSD perder as eleições, no congresso a seguir às eleições legislativas.

O ex-vice-presidente do PSD, Marco António Costa, considerou, em entrevista ao i, que o “efeito” do resultado das europeias “relativamente à liderança é nulo”. Sobre a possibilidade de uma derrota nas legislativas abrir a porta a uma mudança na liderança, Marco António Costa defendeu que “é muito cedo”, mas alerta que “quando um líder não vence há sempre contestação interna”.

“Poucochinho” Do lado do PS, António Costa foi uma constante presença na campanha. Os socialistas fizeram destas eleições uma espécie de referendo ao Governo e lutam por ultrapassar os 31,4% que levaram à queda de António José Seguro, apesar de o líder ter considerado, na noite eleitoral, que “o PS teve uma grande vitória”.

O secretário-geral do PS comentou ontem as sondagens favoráveis e alertou que “não se ganham eleições nas sondagens. As eleições ganham-se nas urnas com os votos que entram nas urnas. Só contado voto a voto é que se sabe quem ganha e qual a dimensão dessa vitória”.

Outra das dúvidas é se os pequenos partidos conseguirão eleger deputados. O PAN, o Livre de Rui Tavares e a Aliança de Pedro Santana Lopes têm essa ambição. Nas últimas eleições europeias, a surpresa foi o MPT, liderado por Marinho e Pinto, que elegeu dois eurodeputados. O Livre conseguiu 2,18% dos votos e o PAN obteve 1,72%, mas não elegeram nenhum deputado. A Aliança concorre pela primeira vez e Paulo Sande, cabeça de lista do partido, já disse que a Aliança pretende eleger mais do que um deputado.

Abstenção alta A abstenção foi uma das principais preocupações de todos os candidatos durante esta campanha. Desde 1999 que tem vindo sempre a subir o número de eleitores que optam por não votar. Nas últimas eleições, 66% dos eleitores optaram por se abster e Portugal está entre os países da União Europeia com uma abstenção mais elevada.