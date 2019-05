As embarcações que realizam a travessia entre o Barreiro e Lisboa têm nova greve marcada para o próximo mês. “O grupo dos mestres decidiu um novo período de paralisações entre 3 a 7 do mês que vem”, como anunciou à Renascença Carlos Costa, do Sindicato de Trabalhadores Fluviais.

“Uma das nossas reivindicações é o trabalho extraordinário, que tem sido excessivo. No ano passado, os mestres fizeram quatro mil horas extraordinárias e queremos é novos colegas. Outra reivindicação é a valorização da nossa categoria profissional”. Estas são as principais razões que levam à realização da greve, esclareceu Pedro Mateus, um dos mestres da Soflusa, à SIC.

“Os mestres estão todos unidos nesta luta. Lamentamos a situação que estamos a causar aos passageiros, mas não há outra forma de fazermos esta reivindicação porque há ano e meio que a empresa não nos dá uma resposta”, afirmou.

Durante o ano passado os mestres realizaram 4.079 horas extraordinárias, como refere o secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes. Existe já autorização para a contratação de até seis trabalhadores marítimos, refere.