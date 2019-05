A série Guerra dos Tronos foi considerada por muitos espectadores das melhores séries dos últimos tempos e superou diversos recordes alcançados, incluindo o recorde de episódio mais visto na HBO com 19.3 milhões de espectadores no último episódio, transmitido na passada segunda-feira.

A plataforma ganhou muito com a transmissão da série como milhares de novas subscrições. Agora que a série terminou, milhares de assinantes abandonaram a empresa. Um gráfico do Google Trends mostra um aumento gigante nas pesquisas sobre como cancelar a subscrição da HBO, depois da exibição do último episódio. Como se pode observar no gráfico, a pesquisa “cancel HBO” já tinha obtido um pico em 2017, quando a sétima temporada findou mas não tão alto como este.

A plataforma de streaming afirma que a situação já era um cenário esperado. Para Casey Bloys, apesar do abandono à HBO estar a aumentar, a plataforma ganhou muito com a exibição da série. “É claro que há pessoas que assinavam a HBO por causa de Game of Thrones, mas, historicamente, nós costumamos acabar com um ganho geral, e é isso que esperamos neste caso também" disse, em entrevista à Deadline.