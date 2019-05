A partir de 2022, os testes do balão de álcool vão acabar. Isto porque a União Europeia vai incorporar progressivamente novas medidas de segurança obrigatórias nos novos modelos de automóveis.

Graças a estas medidas, que passam por bloquear os veículos aos condutores embriagados, espera-se evitar 25.000 mortes em acidentes rodoviários e 140.000 feridos graves num período de 15 anos, como indica o El País.

Este processo, desenvolvido a partir do Regulamento de Segurança Geral, vai demorar seis anos e será dividido em três fases. A primeira fase vai ser desenvolvida a partir de maio de 2022 e em maio de 2024. As características dos novos modelos de carros serão: limitador de velocidade inteligente, que não deixa o condutor ultrapassar a velocidade permitida por lei; avisos ao detetar casos de sintomas de sonolência; câmara de deteção traseira, dispositivo de paragem de emergência, sistemas de proteção traseira e lateral e um balão incorporado no automóvel de forma a impedir o arranque dos veículos sempre que o condutor se encontre com níveis de álcool de sangue acima do permitido por lei.

Em relação à segunda fase, vai ser realizada em maio de 2024 e maio de 2026, enquanto a terceira fase se foca em camiões e autocarros.