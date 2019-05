Mário Centeno, ministro das Finanças, afirmou esta sexta-feira que o Governo pretende manter o multibanco gratuito.

“Nos últimos anos, o acesso online aos serviços bancários tornou-se mais comum, enquanto forma de relacionamento dos clientes com os seus bancos, assim como o recurso a caixas automáticas”, começou por dizer Centeno no Fórum Financeiro Outlook 2019 que está a decorrer na Fundação Calouste Gulbenkian.

“Se, por um lado, os bancos devem prestar serviços de qualidade, com comissões acessíveis a quem não acompanha a era digital, por outro lado, a rede de caixas automáticas, no que depender do Governo, vai continuar gratuita para os portugueses”, completou.

A resposta de Centeno chega depois de no início de maio, banqueiros terem defendido que a utilização do multibanco deveria ser pago.