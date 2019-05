O poeta das mulheres

“Também acho uma delícia quando você esquece os olhos em cima dos meus…” Chico Buarque

Parece-me mais do que justo o Prémio Camões ter sido entregue ao músico brasileiro Chico Buarque. Existe um certo preconceito por parte de alguns intelectuais sombrios, que têm o hábito de “esnobar” a escrita da música como se ela não fosse capaz de produzir extraordinárias peças literárias. Eu não comungo dessa ideia. Acho até que é das formas mais enriquecedoras de promover o património e a cultura neste caso da língua portuguesa. Dificilmente, aliás, existirá outra forma de penetração nos mercados mundiais mais eficaz do que através das letras das canções. São o veículo perfeito. Com uma capacidade de propagação absolutamente assombrosa, espalham-se nas bocas e nas mentes de quem por certo nunca saberá falar português.

É por isso que o fenómeno da música deve ser assumido como fator decisivo para a defesa da língua e para o seu ensino, sobretudo nos países lusófonos em regiões em que por vezes a dificuldade no acesso à educação é mais saliente. Existe um caminho enorme a percorrer nesse campo. Muitas vezes parece que não sabemos extrair os devidos dividendos deste fator de união determinante num mercado com mais de 240 milhões de falantes que pode e deve crescer mas que deve acima de tudo acarinhar quem dela faz parte. Já chamei aliás a atenção noutros artigos para o facto de estarmos a deixar-nos ultrapassar em países em que somos língua oficial. Basta percorrer as antigas colónias e ver a quantidade de escolas de inglês, francês, espanhol, alemão e outras que vão proliferando e competindo com as nossas, onde antigamente jogávamos sozinhos e em casa.

Chico Buarque, o poeta das mulheres de escrita leve, dramática e melosa deu-nos uma vasta quantidade de pérolas que muitas vezes usamos e citamos sem saber que são dele. “Quem sabe um dia, por descuido ou poesia você goste de ficar”, “as pessoas têm medo de mudanças , eu tenho medo que as coisas nunca mudem”, “ tudo é vário, temporário, efémero. Nunca somos, sempre estamos”, “o meu amor tem um jeito manso que é só seu”, “Não é porque o Céu está nublado que as estrelas morreram”, “a felicidade morava tão vizinha que de tolo até pensei que fosse minha”. “Tantas palavras” é o título de um dos seus livros e descreve na perfeição a riqueza que este carioca nos entrega. Versátil como poucos, continua a deixar marca nas mais diversas formas literárias, desde as já referidas letras das melodias às peças de teatro ou livros. Já fez de tudo um pouco.

O reconhecimento através deste prémio assenta-lhe por isso que nem uma luva, a marca do samba e do amor irresistível que emana dos seus poemas faz-nos sonhar e é no fundo a expressão máxima de uma época romântica num Brasil charmoso e cheio de estilo. Quantos de nós não usámos já uma das suas tiradas para enviar a alguém ou para seduzir determinada pessoa? É poesia, expressão artística e ao mesmo tempo fantasia que nos transporta para o lado mais colorido da vida. Essa vida dos sentimentos, das paixões, das relações humanas e da entrega. Puxa-nos por isso para os bons pensamentos mas acima de tudo democratiza a língua portuguesa, chegando de forma fácil mas carregada de significado aos ouvidos de tantos. E é disso mesmo que nós precisamos, de uma escrita da terra que chegue a muitos mais e que engrandeça a nossa história e este nosso património. Será por isso para sempre um poderoso embaixador do nosso português nesta difícil tarefa de espalhar a mensagem e de a manter viva.