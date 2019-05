Europeias: um voto inútil?

Vivem um pouco mais de 500 milhões de habitantes nos 28 países que formam a União Europeia, que representa a maior região económica do globo, a maior exportadora de bens e serviços.

Quando estamos no último dia de campanha eleitoral para as eleições europeias do próximo domingo, talvez valha a pena refletir sobre a real importância do nosso voto.

Como a campanha eleitoral foi um enorme vazio de ideias, na última edição do Expresso, recolhi dois textos, quase antagónicos, e que podem servir de base a esta reflexão.

O jornalista Ricardo Costa, diretor de Informação da SIC, defendeu a importância deste sufrágio, enunciando as “nove razões para votar nas europeias”.

Das nove, todas importantes, realço a terceira, quando refere a União Europeia como “o maior espaço de democracia liberal do globo”, acrescentando que “atravessa um período crítico, com o reforço de democracias musculadas no Leste e o crescimento de movimentos antieuropeístas em muitas frentes”.

Esta é uma das principais razões que levam muitos analistas a considerar que são as eleições europeias mais importantes de sempre.

A socióloga Maria Filomena Mónica, na mesma edição, escreve:

“Inicialmente, fui uma grande entusiasta da adesão de Portugal à então CEE, mas agora estou cética. O meu espírito está cheio de interrogações. De que estamos a falar quando falamos da Europa? Onde estão a sua capital e as suas instituições? O que é um cidadão europeu? O que faz um alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros? Não sei.”

São estas dúvidas, entre outras, que assaltam muitos cidadãos e que os levam a alhear-se do ato eleitoral.

Mas é certamente na sua essência cultural que reside a maior importância da Europa, que, embora numa época de grandes mudanças e indefinições, ainda mantém uma matriz, bem identificada na obra de George Steiner, A ideia de Europa: “Cinco axiomas para definir a Europa: o café; a paisagem a uma escala humana que possibilita a sua travessia; as ruas e praças nomeadas segundo estadistas, cientistas, artistas e escritores do passado – em Dublin, até nos terminais rodoviários se indica o caminho para as casas dos poetas; a nossa descendência dupla de Atenas e Jerusalém; e, por fim, a apreensão de um capítulo derradeiro, daquele famoso ocaso hegeliano que ensombra a ideia e a substância da Europa mesmo nas suas horas mais luminosas.”

Talvez valha a pena, recordando as palavras de John Kennedy, aplicá-las à Europa, para nos interrogarmos sobre o que podemos nós fazer por este nosso “velho continente”.

No próximo domingo, é pela defesa deste espaço de liberdade que vamos votar.

