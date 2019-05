A PJ deteve um perigoso cadastrado, que será brevemente extraditado para a Colômbia, na sequência de um mandado de detenção internacional devido a crimes de homicídio, exploração sexual de menores, tráfico de estupefaciente, branqueamento de capitais e associação criminosa.

Na sua posse foram encontrados um passaporte e uma carta de condução, que se veio a concluir serem ambos documentos contrafeitas, apreendidos pela Polícia Judiciária.

O suspeito foi presente no Tribunal da Relação do Lisboa, tendo sido determinado que aguardaria os ulteriores termos do processo de extradição e da sua entrega às autoridades colombianas, sujeito à medida de coação de prisão preventiva.

A Unidade de Informação de Investigação Criminal da PJ em cumprimento de um pedido de cooperação das autoridades espanholas e de um mandado de detenção internacional inserido no sistema da Interpol como sendo notícia vermelha, localizou e deteve ontem, no concelho de Oeiras, o cidadão estrangeiro suspeito, de 46 anos de idade, com vista à sua extradição para a Colômbia, onde era procurado pela prática dos referidos crimes.

No início desta semana, a Polícia Judiciária foi informada pela Guarda Civil de Espanha da possibilidade de um indivíduo procurado pelas autoridades judiciárias e policiais colombianas, anteriormente sinalizado em diversos países europeus, de poder ter dado entrada em Portugal.

Após a realização de diversas investigações, foi possível determinar a sua localização e proceder à detenção, logo que reunidas as necessárias condições de segurança adequadas ao seu grau de perigosidade.