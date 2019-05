A segurança na rede do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) não vai ser posta em causa, ainda que as negociações com o Governo estejam a decorrer. A garantia foi dada ontem pelo presidente da Altice Portugal.

“No que depende da Altice Portugal com certeza que tudo faremos para garantir, também no âmbito da nossa prestação de serviços à SIRESP, todas as condições de segurança que são possíveis nesta rede, que aliás sempre esteve à altura das expectativas que estavam criadas”, disse o responsável durante a inauguração do projeto de infraestruturação em fibra ótica no Maciço Central da Serra da Estrela. A comitiva esteve ontem nos concelhos da Covilhã, Gouveia e Seia.

Já sobre o processo negocial, Alexandre Fonseca remeteu as respostas para o Governo mas garantiu que a Altice “reconhece a importância do serviço que presta e da natureza pública de alguns serviços”.

A promessa ficou feita: “No que depender da Altice Portugal, nunca deixará que os portugueses fiquem em situações de insegurança por serviços que estejam à nossa guarda ou que estejam a ser prestados por nós”.

A Altice Portugal investiu dez milhões de euros para levar fibra ótica a seis concelhos do Maciço Central da Serra da Estrela. No total, os investimentos da empresa naquela região, no último ano, já ultrapassaram os 15 milhões de euros.

“Este é um investimento inédito, um investimento totalmente privado e, arrisco mesmo a dizer, o maior investimento privado aqui na região”, disse Alexandre Fonseca aos jornalistas.