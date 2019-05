O Banco de Portugal (BdP) já entregou no Parlamento um relatório extraordinário sobre os grandes devedores dos bancos que beneficiaram de ajudas públicas, onde estão incluídos os grandes devedores dos bancos Caixa Geral de Depósitos, BES/Novo Banco, Banif, BPN, BCP e BPI. Caberá agora ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, decidir que informações poderão ser divulgadas publicamente ou não.

A entidade liderada por Carlos Costa revelou que este documento contém “inclui informação relevante, designadamente sobre as grandes posições financeiras das instituições de crédito abrangidas no momento da disponibilização de fundos públicos e nos cinco anos anteriores. Em causa estão posições financeiras de montante agregado superior a 5 milhões de euros, desde que igual ou superior a 1% do valor total dos fundos públicos mobilizados para essa instituição. A informação reportada compreende informação abrangida pelo segredo bancário, nos termos da lei”.

O prazo para entregar este relatório terminava ontem, altura em que terminava o prazo dos 100 dias dados ao banco central, após a publicação da lei, apesar de Carlos Costa ter criticado este timing ao considerar que não era “exequível”.