A segurança na rede do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) não vai ser posta em causa, ainda que as negociações com o Governo estejam a decorrer. A garantia foi dada hoje pelo presidente da Altice Portugal.

"No que depende da Altice Portugal com certeza que tudo faremos para garantir, também no âmbito da nossa prestação de serviços à SIRESP, todas as condições de segurança que são possíveis nesta rede, que aliás sempre esteve à altura das expectativas que estavam criadas", disse o responsável durante a inauguração do projeto de infraestruturação em fibra ótica no Maciço Central da Serra da Estrela.

Já sobre o processo negocial, Alexandre Fonseca remeteu as respostas para o Governo mas garantiu que a Altice “reconhece a importância do serviço que presta e da natureza pública de alguns serviços”.

A promessa ficou feita: “no que depender da Altice Portugal, nunca deixará que os portugueses fiquem em situações de insegurança por serviços que estejam à nossa guarda ou que estejam a ser prestados por nós”.

A Altice Portugal esteve nos concelhos da Covilhã, Gouveia e Seia para os investimentos de dez milhões de euros para levar fibra ótica a seis concelhos do Maciço Central da Serra da Estrela. No total, os investimentos da Altice Portugal naquela região, no último ano, já ultrapassaram os 15 milhões de euros.

“Este é um investimento inédito, um investimento totalmente privado e, arrisco mesmo a dizer, o maior investimento privado aqui na região. Este investimento de forma direta é um investimento superior a dez milhões de euros”, disse Alexandre Fonseca aos jornalistas.

78 mil quilómetros de fibra ótica O investimento inaugurado hoje pela Altice Portugal engloba seis concelhos e mais de 60 freguesias. No total, são cerca 78 mil quilómetros de fibra ótica, o que equivale a dar duas vezes a volta ao mundo.

Com uma cobertura de 85% do território, mais de 144 mil habitantes e mais de 90 mil lares e empresas nos concelhos da Covilhã, Gouveia, Manteigas, Seia, Fundão e Oliveira do Hospital, vão passar a ter acesso a serviços de conectividade de excelência. Escolas, hospitais, unidades hoteleiras, empresas ou residências particulares, vão ter ao seu dispor autênticas autoestradas da informação.

“A Altice Portugal está de parabéns pelo esforço que fez. É notável que uma empresa privada o tenha feito sem auxílios públicos, adequando a sua estratégia empresarial. Pela intervenção do presidente executivo da Altice Portugal, percebemos que o lucro financeiro não é apenas o vetor que deve ser considerado pelas empresas. O lucro social é obviamente muito importante e é um fator de assunção da responsabilidade social das empresas. E, portanto, cumprimento os autarcas e cumprimento a Altice pelo trabalho que está a fazer”, disse o secretário de Estado das Comunicações, Alberto Souto de Miranda, presente na cerimónia.