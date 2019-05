Uma colisão entre dois veículos obrigou ao corte do trânsito na Avenida da Liberdade, na freguesia de Seide São Miguel, em Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga, estando o trânsito ainda condicionado naquela zona do Vale do Ave.

No local estão já os Bombeiros Voluntários de Famalicão, VMER de Guimarães e SIV de Santo Tirso, apoiados pela Guarda Nacional Republicana.

São para já escassas as informações sobre este acidente que ocorreu por volta das 17h30 desta quinta-feira, segundo avança o jornal Cidade Hoje, de Vila Nova de Famalicão, só se sabendo que estão mais de duas dezenas de veículos de socorro e de autoridade a fazer o trabalho.