Nove meses depois do caso de Serena Williams, na final do Open dos Estados Unidos, o árbitro português Carlos Ramos volta a estar no centro da polémica.

Desta feita o momento de tensão aconteceu no ATP de Lyon, num encontro que apurou Benoit Paire para as meias-finais após vencer Denis Shapovalov, com os parciais de 6-3, 4-6 e 7-6 (7/4).

O tenista russo esteve envolvido numa discussão com o árbitro português no decorrer do primeiro parcial. Shapovalov parou de jogar, por considerar que a bola já estava fora, mas Carlos Ramos não interpretou o lance da mesma forma, recusando o pedido de revisão da marca.

Dada a postura do árbitro português, o tenista russo recusou em prosseguir o jogo, até o supervisor da prova descer até ao court.