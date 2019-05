A KPMG pode vir a ser multada em 12,5 milhões de libras (mais de 14 milhões de euros) por alegada conduta imprópria sobre relatórios do Bank of New York Mellon, noticiou ontem o Financial Times. O pedido do financial reporting council e a resposta da KPMG foram divulgados numa audiência em Londres, cabendo agora ao tribunal decidir qual será a multa mais adequada para este caso.

A KPMG, que já admitiu a má conduta, poderá ver a multa reduzida em 30% pela cooperação com o regulador.

Na audição, o advogado da KPMG, Bankim Thanki, defendeu que a multa proposta pela FRC é “extravagante” e “gigantesca”, uma vez que, no seu entender, a má conduta da empresa neste caso não envolveu nenhum crime. Já o advogado da FRC, Raymond Cox, garantiu que a multa proposta é justificada pela conduta “verdadeiramente excecional” da KPMG.

No ano passado, a empresa de contabilidade admitiu má conduta em relação aos relatórios apresentados aos reguladores do Reino Unido sobre a conformidade do banco.

“Estamos comprometidos em cooperar com o nosso regulador para levar este caso histórico a uma conclusão o mais breve possível”, avança a KPMG em comunicado.

Ainda em abril, o Banco de Portugal condenou a KPMG a pagar três milhões de euros por prestação de informações falsas no BES Angola.