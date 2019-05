A Polícia Judiciária em colaboração com a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais do Estabelecimento Prisional de Castelo Branco detiveram um recluso que estaria em licença de saída jurisdicional, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes agravado.

Das investigações levadas a cabo pelas autoridades confirmou-se que o suspeito “transportava no interior do organismo produto estupefaciente, que tencionava introduzir no E.P. de Castelo Branco, com a finalidade de ser vendida a preços muito superiores aos praticados fora do meio prisional”.

O recluso foi detido em flagrante delito, revela a PJ em comunicado enviado às redações.

O detido de 35 anos foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo sido levado para o E.P. de Castelo Branco, onde se encontra a cumprir pena de prisão por crime de tráfico de droga.